A l’occasion du 75e Anniversaire de la journée de l’ONU 2020, le systèmes des Nations Unies au Congo a organisée une cérémonie virtuelle co-présidée par son excellence Jean Claude NGAKOSSO, Ministre des Affaires Etrangers et le Coordonnateur Résident des Nations Unies, Chris MBURU. Ont prit part a la cérémonie virtuelle: le Corps Diplomatique, les Chefs d’Agences de l’ONU Congo et les journalistes des Medias audiovisuelles, la presse écrite et en ligne.