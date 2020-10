A l’occasion de la célébration de la journée Mondiale de l’Agriculture, le Coordonnateur Résident, Christ MBURU et le Ministre Henry DJOMBO, ont remis ensemble les matériels de travail aux producteurs. Au menu de la cérémonie, il Ya eu la remise de matériels, visite de l’exposition des produits maraichers et agricoles transformés et le Coordonnateur Résident a délivrer le message du Secrétaire General de l’ONU.