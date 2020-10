Le Coordonnateur des Nations Unies au Congo, Chris Mburu et la Ministre chargée de l’intégration de la femme au développement Jacqueline Lydia MIKOLO ont remis le 15 Octobre aux groupements de femmes de Goma Tsé-Tsé du matériel et des semences pour leurs activités perturbées a cause de la crise sanitaire du coronavirus. Ce projet est financé par le Japon et mise en place par le PNUD Congo.