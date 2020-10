75 journalistes de Brazzaville et d’autres Départements ont été sensibilisé le 29 Septembre 2020 au Centre d’Information des Nations Unies( UNIC) sur ce que l’ONU Congo est, et fait. Cette session d’information présentée par monsieur Chris Mburu, Coordonnateur Résident des Nations Unies, a été faite en présence du Ministre de Communication et des Medias, porte parole du Gouvernement, M. Thiery Lezin MOUNGALLA. Cette interaction dynamique a éclairée sur les actions en cours et avenir de l’ONU.