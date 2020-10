Le Coordonnateur Résident des Nations Unies et le Représentant Résident du PNUD en République du Congo, ont été reçu par le Ministre d’Etat de l’Economie et président Task-Force Nationale, Mr Gilbert ONDONGO. Echanges portant sur l’évaluation socio-économique des impacts de la Covid 19 et le plan de réponse initié par le Système des Nations Unies pour accompagner le Gouvernement Congolais.