LE COORDONNATEUR RESIDENT DES NATIONS UNIES ET LA REPRÉSENTANTE DE LA FAO ECHANGE AVEC LES JEUNES FILLES DANS LE CADRE DU SONDAGE DE L’ONU 75

Dans le cadre du sondage mondial #UN75 lancé par le Secrétaire Général Antonio Guterres, le Coordonnateur Résident du SNU, Chris Mburu et Suze Percy Filipini, Représentante de la FAO ont échangé avec une cinquantaine de jeunes filles sur les missions des Nations Unies ainsi que l’importance et les enjeux du sondage pour 2020 et au-delà. Les opinions émises par les populations à travers le monde seront soumises aux Chefs d’Etats et de Gouvernement lors de la session de l’Assemblée Générale de l’ONU en Septembre 2020