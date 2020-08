23/06/2020- Lancement du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2020 de l’UNESCO intitulé Inclusion et éducation-Tous, sans exception.L’UNESCO souligne que 40% des pays les plus pauvres n’ont pas réussi à soutenir les apprenants à risque pendant la crise de COVID-19 et plaide pour l’inclusion dans l’éducation moins d’un pays sur dix dispose de lois qui contribuent à assurer la pleine inclusion dans l’éducation, selon le Rapport