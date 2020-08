PARTICIPER AU SONDAGE UN75-ONU 75 ET GAGNEZ UN VOYAGE BRAZZAVILLE-NAIROBI

Du 17 Juillet 2020 au 31 Août 2020

PARTICIPEZ AU SONDAGE UN75/ONU 75 ET GAGNEZ UN VOYAGE BRAZZAVILLE – NAIROBI

1-Aller sur la page Facebook « Système des Nations Unies en République du Congo »

2-Liker (j’aime) la page Facebook « Système des Nations Unies en République du Congo »

3- Cliquez sur le lien du sondage https://un75.online/?lang=fre

4-Participer au sondage https://un75.online/?lang=fre

5-Envoyer un message (capture d’écran du libellé « Thank you for voting » confirmant votre participation au sondage) à « Système des Nations Unies en République du Congo »

6-Partager sur Facebook ou Tweeter le lien du sondage avec #UN75_CG et #ONU75_CG à des amis qui n’ont pas encore participé au sondage

7- Les 25 personnes ayant plus de partage du lien du sondage avec #UN75_CG et #ONU75_CG feront partie du tirage au sort