20/05/2019- Comment une ONG peut obtenir le statut consultatif auprès de l’ECOSOC (Conseil Economique et Social des Nations Unies). Tel est le sujet de la rencontre d’information que UNIC a organisée pour plus de 50 représentants d’ONG et association sur la procédure à cet effet. Une interaction s’est instaurée.

Pour créer le profil de votre association:

https://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do…

Demande de statut:

https://esango.un.org/civilsociety/newLogin.do…