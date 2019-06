Le vingt-cinquième anniversaire du génocide au Rwanda (Rencontre d’échange et de réflexion sur les causes, conséquences et les moyens de prévention du génocide)

10/06/2019 Le vingt-cinquième anniversaire du génocide au Rwanda a donné lieu à diverses activités inspirées du programme de communication des Nations Unies à ce sujet. Du 7 avril au 7 juin 2019, le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC Brazzaville) a abrité dans ses locaux une exposition visitée par des centaines de personnes. Le 7 Juin 2019, une rencontre d’échange et de réflexion sur les causes, conséquences et les moyens de prévention du génocide a été organisée par UNIC Brazzaville en partenariat avec l’Ambassade du Rwanda et le Département d’Histoire de l’Université Marien Ngouabi. Les orateurs principaux étaient l’Ambassadeur du Rwanda, SEM Habyalimana et le Professeur Goma Thethet (Université Marien Ngouabi). Étaient présentes environ deux cents personnes dont des étudiants, des élèves et des représentants d’associations de la société civile. Le 7 avril dernier, journée commémorative du génocide, l’Ambassade du Rwanda a organisé une cérémonie marquée entre autres, par la lecture du message du Secrétaire Général de l’ONU par le Coordonnateur Résident des nations Unies.