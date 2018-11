Lancement du Concours de Connaissance des Droits de l’Homme et les ODD

L’année 2018 marque le 70è anniversaire de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) par les Nations Unies, le 10 Décembre 1948 à Paris, France.

L’année 2018 constitue la troisième année de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) que les dirigeants mondiaux ont adoptés en 2015 pour mettre fin à la pauvreté et promouvoir le bien être des populations.

Visiblement, la mise en œuvre des ODD participe du respect des DROITS DE L’HOMME. Dans ce contexte, le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) organise un concours de connaissance des droits de l’homme et les ODD à travers Facebook ouvert aux jeunes de toutes catégories sociales et professionnelles. Le concours est ouvert du 18 OCTOBRE 2018 18 NOVEMBRE 2018. La remise des prix aux lauréats aura lieu au cours de la cérémonie du 10 décembre 2018 (journée des droits de l’homme) prévue à l’Institut Français du Congo.

Les questions sont les suivantes:

1-Quelle est la première déclaration relative aux droits de l’homme à avoir été adoptée par l’ONU ?

2-Quand et dans quelle ville la Déclaration universelle des droits de l’homme a-t-elle été adoptée ?

3-Combien d’articles comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme ?

4-Quel type de droit, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce-t-il ?

5-Veuillez citer le contenu de l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

6-Quel organe de l’ONU peut connaître des plaintes individuelles relatives aux violations des droits de l’homme ?

7-Quel est l’organe de l’ONU chargé de s’occuper des questions relatives aux droits de l’homme au quotidien ?

8-En quelle année et dans quelle ville les ODD ont-ils été adoptés ?

9-Combien d’ODD existe-t-il ?

10-Le droit à un niveau de vie suffisant fait référence à quel (s) ODD ?

11-Le droit à la sécurité sociale fait référence à quel (s) ODD ?

12-Le droit à une alimentation adéquate fait référence à quel (s) ODD ?

13-Quel est le libellé de l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ?

14-Le droit à la vie fait référence à quel (s) ODD ?

15-Le droit à la santé fait référence à quel (s) ODD ?

16-Le droit de jouir des bienfaits du progrès scientifique fait référence à quel (s) ODD ?

17-Le droit à l’éducation fait référence à quel (s) ODD ?

18-Quel (s) ODD fait référence aux droits de décider du nombre et de l’espacement d’enfants et à des conditions de travail justes et favorables ?

19-L’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles est relative à quel (s) ODD ?

20-Le droit à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que l’égalité d’accès à l’eau et à l’assainissement pour les femmes rurales sont relatifs à quel (s) ODD ?

21-L’ODD 8 fait référence à quel droit ?

22-L’interdiction de l’esclavage, du travail forcé et de la traite des personnes ainsi que du travail des enfants font partie de quel (s) ODD ?

23-Le droit à un logement convenable fait référence à quel (s) ODD ?

24-Le droit de participer à la gestion des affaires publiques ainsi que le droit à l’égalité et à la non-discrimination sont soulignés dans quel (s) ODD ?

25-Le droit de participer à la vie culturelle fait référence à quel (s) ODD ?

26-Le droit de tous les peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles invoque quel (s) ODD ?

27-Le droit d’accès à l’information, le droit à la personnalité juridique et le droit d’accès à la justice et à la procédure régulière font référence à quel (s) ODD ?

28-La protection des enfants contre toute forme de violence, d’abus ou d’exploitation fait partie de quel (s) ODD ?

29-Le droit des peuples à l’autodétermination et le droit de peuples au développement font partie de quel (s) ODD ?

Pour participer, vous pouvez envoyer vos réponses par l’un des canaux suivants: Email = brazzavilleunic70@gmail.com

Facebook = envoyez un message privé à UNICBrazzaville ou Système des Nations Unies en République du Congo