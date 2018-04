Marche Sportive pour la Journée Mondiale de la Santé

Brazzaville, 8 avril 2018 – UNIC Brazzaville a participé à la marche sportive organisée le 8 avril 2018 à Brazzaville pour marquer la journée mondiale de la santé placée sous le thème « santé universelle pour tous et partout » et coïncidant avec le 70 anniversaire de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS). Cette marche a rassemblé environ 1000 personnes.

Au terme de cette marche, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un des marcheurs, a publiquement instruit les Ministres des sports et de la santé d’institutionnaliser une Journée Nationale de Marche pour la Santé.

Sur le parcours de 8 km, l’on a noté la présence d’une vingtaine des membres du gouvernement, de haut-fonctionnaires, des Ambassadeurs et des représentants des agences du Système des Nations Unies, ainsi que plusieurs sportifs et citoyens. La Représentante de l’OMS a un tableau mémorandum au Premier Ministre portant sur la constitution de l’OMS./-