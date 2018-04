Pool: Plan d’Assistance Humanitaire et de Relèvement 2018

Brazzaville, 16 Mars 2018 – 70,7 millions de dollars sont nécessaires pour l’assistance humanitaire et le relèvement de 114.000 personnes dans le Département du Pool. Le Gouvernement et le Système des Nations Unies l’ont annoncé le 16 Mars à Brazzaville lors du lancement du Plan de réponse humanitaire et de relèvement pour 2018 dans la zone précitée. Ce plan de réponse humanitaire et de relèvement est la poursuite du plan 2017. Il cible 64 086 personnes déplacées (dont 40 543 femmes et filles), 5 571 familles d’accueil (25 000 personnes) et 25 000 personnes résidentes (restées chez elles).

Ce plan comprend deux composantes connexes : porter l’assistance humanitaire dans les lieux de déplacement ainsi que dans les zones du Pool jusqu’alors inaccessibles, et aussi amorcer des activités de relèvement précoce pour soutenir la réintégration des personnes déplacées rentrant chez elles ainsi que celles qui sont restées chez elles.Le Plan répondra à certaines activités humanitaires importantes résiduelles telles que la sécurité alimentaire, la protection, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la santé, la nutrition, les abris et non-vivres et l’éducation.



Le montant à mobiliser pour les deux composantes s’élève respectivement à 47,8 millions de dollars pour le relèvement et 22,9 millions de dollars pour l’action humanitaire. Cet appui concernera d’abord, la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus là où se trouvent les déplacés et de l’autre, la reconstruction, le rétablissement de structures de santé, d’éducation et d’agriculture pour soutenir les retours dans les lieux d’origine le moment venu.

Le plan humanitaire lancé le 18 juillet 2017 a reçu un financement total de 13 524 093 de dollars USD soit 57,06 % du montant total requis de 23 700 000 de dollars. /-