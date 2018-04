Ciné-Débat et Témoignages sur la Migration

Environ 50 étudiants ont pris part au ciné-débat sur la migration que UNIC Brazzaville a organisé le 9 mars dernier. Une vivante interaction s’est instaurée suite aux témoignages des personnes ayant vécu la migration en Afrique et en Europe. Il en ressort que la migration devrait être un choix pas une nécessité. Les migrations internationales constituent une réalité pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination. Les migrants peuvent contribuer de façon positive et profonde au développement économique et social de leurs sociétés d’accueil et à la création de richesses à l’échelle mondiale. Ils peuvent contribuer à remédier à certaines tendances démographiques, à la pénurie d’emplois et à d’autres problèmes que connaissent leurs sociétés d’accueil, et apporter des compétences nouvelles et un regain de dynamisme aux économies de celles-ci./-