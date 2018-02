Cycle de conférences 2018: intérêt et enjeux du volontariat

Brazzaville, 2 Février 2018 – Dans le cadre de ses missions, le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) organise deux fois dans le mois des sessions d’information sur des thématiques des Nations Unies et des questions d’intérêt. A cet égard, Mme Sika Ahawo, UNV Programme Officer, a donné une communication sur le volontariat le 2 Février dernier. L’audience était composée de plus de 50 personnes dont de jeunes diplômés d’université, étudiants et travailleurs et membres d’associations juvéniles. Une intéressante session de questions-réponses a eu lieu entre l’oratrice et les participants./-