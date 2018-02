Concours du meilleur exposé sur l’Holocauste

Brazzaville, 29 janvier 2018 – 90 élèves de neuf lycées de Brazzaville ont participé au concours inter lycées du meilleur exposé sur l’Holocauste que le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) a organisé pour marquer la Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste, le 29 janvier 2018. La cérémonie de remise de prix a été marquée par le message vidéo du Secrétaire Général de l’ONU, la présentation des exposés devant une audience de 120 personnes

Quelques jours auparavant, UNIC avait organisé la projection du documentaire « La marche vers le génocide nazi » et l’exposition « Projet Papillon » pour sensibiliser et préparer les participants à l’exercice. Ces derniers, constitués en groupe de trois par école, ont produit des exposés qu’ils ont d’abord défendus dans leurs établissements scolaires respectifs puis à l’UNIC devant leurs collègues de différents lycées et le jury composé de quatre personnes dont Professeur Joachim Goma-Thethet, Historien à l’Université Marien Ngouabi.

L’équipe du lycée commercial 1er Mai a été déclarée lauréate. Chacun des trois membres a reçu un téléphone, un calepin promotionnel des ODD et un tee-shirt, puis un certificat de participation. Les lycées Réconciliation et Agostino Neto se sont classés deuxième et troisième. UNIC a attribué un prix spécial d’encouragement, composé de mini caméras, au lycée Lumumba dont l’équipe était composée des trois filles. La Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste a été instituée par l’Assemblée générale de l’ONU pour se souvenir des 6 millions de juifs qui ont péri pendant la seconde guerre mondiale et graver dans l’esprit des générations futures les enseignements pertinents destinés à prévenir les actes de génocide, de xénophobie et d’intolérance. L’activité a été enregistrée et diffusée sur la chaine de télévision privée DRTV le 4 Février. /-