Don de Sang du Personnel des Nations Unies

Brazzaville, le 15 juin- 50 fonctionnaires des Nations Unies ont fait don de leur sang le 15 juin 2017. L’opération, inscrite dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang (14 juin) s’est déroulée à la Clinique des Nations Unies avec l’appui du personnel du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). La campagne 2017 a eu pour thème: le don de sang dans les situations d’urgence. Le sang est une ressource précieuse, pour les traitements programmés comme pour les interventions urgentes. Il peut aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et améliorer leur qualité de vie, et il est utilisé lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. Le sang est également essentiel pour traiter les blessés dans les situations d’urgence de toutes sortes (catastrophes naturelles, accidents, conflits armés, etc.) et joue un rôle vital dans les soins maternels et périnatals./-