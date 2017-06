Des Idées Pour Guider l’Action des Nations Unies

Kintélé, le 15 Juin 2017- La retraite annuelle des Chefs d’Agences des Nations Unies s’est tenue du 15 au 16 juin 2017 dans la banlieue de Brazzaville. Cette rencontre a été un moment de libre réflexion et de pensée stratégique, d’échanges et de débats entre participants de manière à générer les idées conceptuelles qui guideront l’action du système des Nations Unies. A l’ordre du jour: le contexte de développement du Congo et les priorités nationales pour la réalisation des objectifs de développement durable; l’accompagnement du Système des Nations en vue de la réalisation des priorités dans un contexte ODD ; la situation humanitaire dans le département du Pool et les approches de solution ; la situation des réfugiés au nord et les approches de solutions ; la mobilisation des ressources en appui à l’action humanitaire dans le département du Pool et au nord du pays. Des échanges fructueux ont eu lieu avec la Ministre du Plan, de la Statistique et de l’intégration régionale, Mme Ingrid Olga Ebouka Babakas et la ministre des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité, Mme Antoinette Dinga Djondo./-