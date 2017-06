Lancement de la Radio Citoyenne des Jeunes

Brazzaville, 30 Mai 2017 – Les émissions de la Radio Citoyenne des Jeunes (RCJ), ont été lancées mardi 30 mai 2017 à Brazzaville en présence de la Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, Hermella Doukaga, du Ministre de l’Information et des médias, Thierry Moungalla, du Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, et du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en République du Congo, Anthony Ohemeng – Boamah.

La RCJ est un projet du Ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, financé par le Gouvernement japonais par le biais du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et exécuté par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Sciences et la Culture (UNESCO) en partenariat avec le Réseau national des Radios Locales et Communautaires du Congo (RNRLC). Cette radio est dotée d’un émetteur d’une puissance de 1000 watts, prévu pour couvrir Brazzaville et ses environs. Dans sa phase expérimentale qui va durer jusqu’au 12 juin prochain, la radio va émettre pendant 10 heures de 8 heures à 17 h.

Cette radio offre à la jeunesse congolaise, un espace d’expression et d’interaction entre les pairs sur les sujets thématiques ayant trait à la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent en milieu jeune, la promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble, la citoyenneté, l’entrepreneuriat juvénile, les droits humains, l’égalité du genre, le développement durable, l’éducation à la santé reproductive et sexuelle, etc. C’est également un centre d’expérimentation professionnelle pour les jeunes étudiants inscrits dans les filières de la communication et de l’information. C’est sur la base de ces thématiques qu’a été élaborée la grille de programme de la RCJ.

La RCJ sera animée par une quinzaine de jeunes pour la plupart issus du département des sciences et techniques de la communication(STC) de l’Université Marien Ngouabi, lesquels ont été formés sur les techniques de base du journalisme (collecte de données, reportage, production, animation radiophonique…), le maniement du matériel de la radio, l’usage de l’outil informatique, la déontologie et l’éthique, le management d’une station de radio communautaire et le suivi de l’interaction avec l’audience./-