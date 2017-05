Vers une Évaluation des Actions en Faveur des Réfugiés

Brazzaville, 17 mai 2017 – La méthodologie d’évaluation des interventions des Nations Unies en faveur des réfugiés en République du Congo a été adoptée au terme de l’atelier tenu mercredi 17 mai 2017. Il va s’agir d’une enquête susceptible de rendre plus efficace et pertinent les prochaines interventions du système des Nations Unies en faveur des réfugiés et des communautés hôtes. Elle visera par ailleurs à évaluer la pérennité et la cohérence des interventions humanitaires. L’approche et la méthodologie proposée par les consultants a été largement approuvée par les participants./-