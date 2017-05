Information et Sensibilisation des Enseignants sur l’ONU et les ODD

Pointe Noire, 8 mai 2017- 40 enseignants d’Histoire et Géographie des Lycées ont participé à la session d’information et de sensibilisation sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les actions du Système des Nations Unies en République du Congo, le 8 Mai 2017 à Pointe Noire. Organisée par le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) et l’Inspection Départementale des Lycées, cette session, marquée par la projection d’un documentaire sur les ODD et un exposé sur les Nations Unies a donné lieu à une interaction intéressante entre les participants et le responsable de l’UNIC, l’orateur du jour. L’Inspecteur, Chef du Département d’Histoire et Géographie, s’est félicité de cette initiative « profitable » en termes de nouvelles connaissances et a souhaité qu’elle se pérennise. Les échanges ont souligné la nécessité de tenir pareille activité pour les enseignants des séries scientifiques, d’autant que les ODD se penchent largement sur des thématiques qu’ils enseignent. Des documents ont été distribués./-