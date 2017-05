Exposition sur les ODD à Pointe Noire

Pointe Noire, 9 mai 2017 – En vue et promouvoir et vulgariser les Objectifs de Développement Durable (ODD) auprès du grand public, le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) a organisé une exposition à l’Institut Français du Congo (IFC) de Pointe Noire du 9 au 19 Mai 2017. Disposés dans le hall de lecture de l’IFC Pointe Noire, les 17 ODD constituent la meilleure voie pour créer la prospérité et améliorer le bien-être des populations tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le changement climatique. Cette exposition pourrait attirer plus de 1000 visiteurs, estime-t-on./-