Débat vidéo en ligne pour la journée de la liberté de la presse

Brazzaville, 3 mai 2017 – Echanger entre autres, sur la confiance du public dans les médias et la désinformation, tel était l’objet du webchat (débat vidéo en ligne) à laquelle des journalistes ont participé à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 Mai 2017 à Brazzaville. Organisé par le Centre d’Information des Nations Unies (UNIC) et l’Ambassade des Etats-Unis en République du Congo, ce débat a permis aux participants congolais, non seulement d’être en contact avec leurs confrères d’Abuja (Nigéria) et Tirana (Albanie), mais aussi de poser des questions. Protection des sources et de soi-même, plan de communication, impunité des auteurs des crimes et d’autres abus contre les journalistes ont été évoqués. Le panel du débat était composé d’un journaliste de MSBNC et NBC ainsi que de la directrice du plaidoyer du Comité pour la protection des Journalistes. « Protégeons les journalistes, car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde », a souligné le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son message publié pour marquer la liberté de la presse./-