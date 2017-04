Bientôt des Emissions de l’ONU sur Radio et Télé Congo

Brazzaville, 12 avril 2017 – Les auditeurs et téléspectateurs des chaînes publiques congolaises (Radio et Télé) suivront bientôt des émissions sur les activités multiformes d’appui au développement et d’assistance humanitaire que le Système des Nations Unies mène en République du Congo. Tel est le contenu de l’accord signé par le Ministre de la Communication et des Médias, M. Thierry Moungalla et le Coordonnateur Résident des Nations Unies, M. Anthony Ohemeng-Boamah, mercredi 12 Avril 2017 à Brazzaville.

Ces programmes radio et télédiffusés, les premiers du genre dans la coopération entre la République du Congo et le Système des Nations Unies, visent à promouvoir et sensibiliser les populations sur les Objectifs du Développement Durable (ODD) que le Gouvernement a officiellement lancés en décembre 2016.

Dans le cadre de ce partenariat, le Système des Nations Unies prévoit le renforcement des capacités des professionnels des médias concernés, à travers, entre autres, l’organisation de séminaires et d’ateliers d’information, de sensibilisation et de formation professionnelle et de perfectionnement à l’intention, notamment, des journalistes chargés de la couverture des activités du Système des Nations Unies.

Cet accord procède de la volonté des deux partenaires à renforcer une collaboration de longue date traduite, au cours de la dernière décennie, par la mise en oeuvre des plans cadre d’aide au développement, dont l’actuel couvre la période 2014-2018. Il participe aussi de leur volonté à relever le défi de l’information du public en tant que droit inaliénable souligné par la cible 10 de l’ODD 16 « Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux »./-