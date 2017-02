L’Action du Système des Nations Unies en République du Congo en 2016

Brazzaville, 27 Février 2017 – La contribution du Système des Nations Unies au développement de la République du Congo en 2016 était l’objet de la réunion entre le Gouvernement représenté par la Ministre du Plan et les Représentants des Agences de l’ONU conduits par le Coordonnateur Résident, le 23 Février dernier à Brazzaville.

Le Système des Nations Unies accompagne le pays dans les domaines suivants: gouvernance ; éducation ; santé, eau et assainissement ; nutrition et sécurité alimentaire ; protection sociale; environnement et développement durable. Il a, entre autres, contribué à l’équipement d’une radio citoyenne des jeunes et à la production d’émissions radio sur les valeurs de paix et du vivre ensemble. Scolarisés dans les écoles ORA (Observer, Réfléchir et Agir), les enfants autochtones ont bénéficié d’un programme de cantines scolaires dans le département de la Likouala. Le taux d’enregistrement des naissances dans la population autochtone est passé de 60% en 2015 à 100% en 2016. Les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ont été formés à l’enseignement au TIC, de même que la feuille de route sur la situation de ceux du primaire et l’annuaire statistique 2015 du secteur de l’éducation ont été validés. Le recensement général de l’agriculture a eu lieu et les premiers résultats annoncés. Les activités prévues dans le domaine de la santé ont porté notamment sur la lutte contre les épidémies, la santé de la mère et de l’enfant, la lutte contre les maladies, l’offre des soins communautaires et la gouvernance des districts, l’eau et l’assainissement.

La revue à mi-parcours de l’UNDAF conduite en 2016 a permis de mieux cerner les priorités émergentes du pays dans le contexte de développement actuel, de souligner la nécessité d’intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la programmation conjointe. A cet effet, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a encouragé le Gouvernement à « assurer le leadership, s’approprier davantage la mise en œuvre des ODD » au moment où il est engagé dans un processus de réflexion pour se doter d’un nouveau PND. Les participants ont fait des recommandations pour l’année 2017 sur la mobilisation des fonds de la contrepartie nationale et l’accélération de la mise en œuvre de l’UNDAF. La coopération entre le Congo et le Système des Nations Unies procède du Plan-Cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement (UNDAF 2014-2018), lequel est aligné sur les priorités de développement du Congo telles que formulées dans le Plan National de Développement (PND)./-