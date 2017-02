Journée Mondiale de la Radio: Remise du Matériel de la Radio des Jeunes

Brazzaville, 13 Février 2017- La Journée Mondiale de la Radio a été marquée à Brazzaville par la remise officielle du matériel de la nouvelle radio citoyenne des jeunes en cours de création grâce au soutien de l’UNESCO, du PNUD et à un financement du gouvernement japonais.

Le projet de radio citoyenne des jeunes en cours a déjà atteint les résultats suivants: (i) formation spécialisée et polyvalente de 15 journalistes ; (ii) acquisition de tout le matériel nécessaire ; (iii) identification du site d’implantation de la radio, l’INRAP ; et enfin (iv) octroi de la fréquence de diffusion par le Conseil supérieur de la Liberté de communication.

Un atelier de formation des jeunes futurs journalistes est en cours sur les thématiques suivantes (éducation à la citoyenneté et aux valeurs de paix, éthique et déontologie en journalisme, éducation aux droits humains et au développement durable, violences en milieu scolaire, lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent des jeunes, promotion de l’égalité des genres et lutte contre les violences basées sur le genre, entrepreneuriat juvénile, éthique et déontologie.

Plus de cent personnes ont pris part à la cérémonie parmi lesquelles la Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, le Ministre de la Communication et des Médias, des Chefs d’Agences des Nations Unies dont le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et la Représentante de l’UNESCO./-