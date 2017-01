Distinguer le Réfugié du Migrant Pour Mieux Partager les Responsabilités

Brazzaville, 22 Septembre 2016 – Le réfugié est tout individu qui a quitté son pays par crainte des persécutions dues à sa race, sa religion ou ses opinons politiques et ne peut y retourner tant que ces conditions existent encore. Le migrant est une personne déplacée de son pays pour des raisons économiques.

Ce distinguo a été fait par M. Cyr Modeste Kouame, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) à Brazzaville qui a échangé avec les journalistes le 22 septembre dernier à la faveur du Sommet mondial sur les réfugiés et les migrants tenu le 19 Septembre dernier à New York. A ce sujet, il a souligné que la Déclaration adoptée par les 193 États membres des Nations Unies consacre la prévention des conflits et le partage des responsabilités face à l’augmentation du nombre des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde.

La République du Congo accueille près de 55.000 réfugiés sous mandat de l’UNHCR. 28 900 viennent de la République Centrafricaine et bénéficient de l’assistance complète de l’UNHCR. Concernant les 14700 réfugiés de la République Démocratique du Congo, il est envisagé une concertation tripartite pour proposer le départ volontaire. Quant aux 10273 réfugiés du Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié prendra effet au 31 décembre 2017 selon les conclusions de la tripartite Congo/Rwanda/UNHCR) tenue récemment à Brazzaville.

Pour M. Kouame, le rapatriement volontaire dans le pays d’origine constitue la première solution proposée aux réfugiés quand la situation dans leur pays d’origine est redevenue normale et que la clause de cessation du statut de réfugié entre e vigueur. Ceux qui s’y refusent peuvent choisir la réinsertion dans le pays d’accueil ou la réinstallation dans un pays tiers. Toutes ces procédures sont conduites de manière digne et honorable pour les réfugiés./-