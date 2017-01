Les Objectifs du Développement Durable (ODD), Composantes de la Paix

Brazzaville, 21 Septembre 2016 – Slam, percussions, représentation théâtrale et cantiques gospel ont ponctué la célébration de la journée internationale de la paix, placée sous le thème « les Objectifs du Développement Durable, composantes de la Paix ».

Le moment fort de la cérémonie du 21 septembre 2016 à Brazzaville, a été la présentation de quatre spots télévisés sur les valeurs de paix et de tolérance élaborés par des jeunes à destination de la jeunesse congolaise sous la coordination de la Fondation Calissa Ikama et l’appui de l’UNESCO et du PNUD. La Charte du Mandé, document inscrit sur la liste du patrimoine immatériel et première déclaration des droits humains connue de nos jours a également été interprétée.

Les messages du Gouvernement, de la Directrice Générale de l’UNESCO et du Secrétaire Général de l’ONU ont été délivrés à cette occasion. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité parmi lesquels des représentants du Gouvernement, des institutions éducatives et culturelles, des Agences des Nations Unies et de la société civile. /-