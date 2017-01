71è Session de l’Assemblée Générale de l’ONU: Briefing sur l’Ordre du Jour

Brazzaville, 02 Septembre 2016 – L’ordre du jour et les enjeux et de la 71è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui s’ouvre le 13 septembre prochain à New York a fait l’objet d’une rencontre d’information le 2 septembre 2016.

La prochaine session abordera la question de la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) dont 2016 marque la première année. Le développement de l’Afrique, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion des droits de l’homme, constituent, entre autres, les points inscrits à l’agenda de la session.

Initié par le Centre d’Information des Nations Unies, cet exercice, devenu une tradition, a été animé par le Directeur du Système des Nations Unies au Ministère des Affaires Etrangères. Ce dernier a dressé également une esquisse du bilan des travaux de la session en cours. Journalistes, membres de la société civile et étudiants ont activement pris part à cette activité marquée par un intéressant jeu de questions-réponses./-